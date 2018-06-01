В ДК им. Н.М. Чекалова поселка имени Морозова 31 мая обсуждались вопросы развития садоводческого массива «Дунай».

Разбирались в вопросах, волнующих садоводов, заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков, глава администрации Морозовского поселения Александр Стрекаловский и заместитель председателя районного Совета союза садоводов Сергей Атаманчук.

В массиве «Дунай» более 100 садоводств, поэтому проблемы, возникающие здесь, касаются большого количества людей. На встрече обсуждали транспортное обеспечение, а также складирование и вывоз мусора с территории массива. Транспортное сообщение садоводств с другими поселениями Всеволожского района и Санкт-Петербургом осуществляется несколькими маршрутами. Два из них – автобусные. Это 512-й автобусный маршрут и сезонный 514-й. До Санкт-Петербурга можно доехать на электричке.

Возможность продления автобусных маршрутов по территории самих садоводств ограничивается нормами действующего федерального законодательства, а также принадлежностью дорог, по которым эти маршруты могут быть запущены. Организация муниципального автобусного сообщения возможна лишь в случае окадастривания садоводческих дорог с последующей передачей на баланс муниципалитета. Компромиссным вариантом может стать запуск заказных перевозок. Такая возможность будет прорабатываться совместно садоводами и администрациями района и поселения.

Другая проблема, которая остро стоит не только в массиве «Дунай», но и на территории других садоводств района – организация вывоза и утилизации мусора. Не последнюю роль в обострении «мусорных» проблем, как оказалось в случае с «Дунаем», играет задолженность некоторых садоводов. Чтобы услуга была оказана качественно, она должна быть вовремя оплачена. Также собственникам стоит задуматься и о раздельном сборе бытовых отходов. Такой вариант может стать самым экономически выгодным для них. На собственном опыте это уже проверили некоторые садоводства во Всеволожском районе.

– Вы все – хозяйственники, и решение принимать вам. Но, в любом случае, весь мир движется именно в этом направлении. В большинстве районов Санкт-Петербурга это уже норма жизни. Это придет и в Ленинградскую область, – отметил Сергей Поляков.

Елизавета БАСКОВА