Завтра, 2 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ознакомятся с работой детского хосписа при Соборе святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово Всеволожского района.

Областное учреждение детской паллиативной помощи открылось в регионе 20 апреля этого года. В хосписе одновременно могут находиться до 30 маленьких пациентов. Для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютерный класс, есть бассейн и гидромассажная ванна. Ежегодно паллиативную помощь здесь смогут получать 350 детей. Их родителям также обеспечена возможность находиться в учреждении.

Для семей предусмотрена профессиональная психологическая помощь. Здание хосписа построено с благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на территории прихода храма святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива