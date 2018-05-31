31 мая многие страны мира поддерживают акцию «Всемирный День отказа от курения», призванную привлечь внимание общества к проблеме вреда, наносимого курением.

По подсчетам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в XX веке более 100 млн. человек умерли из-за пристрастия к курению, а в XXI столетии их количество может увеличиться на порядок. Жизнь курильщика может сократиться на 10-12 лет, а около 14 тысяч человек умирает ежедневно от курения табака.

При курении сигареты образуется около четырех тысяч химических соединений, более 60 из которых могут привести к развитию раковых заболеваний. Курение воздействует на все системы организма человека, провоцируя целый ряд заболеваний. Первой страдает дыхательная система. Курение приводит к раковым заболеваниям губ, ротовой полости, языка, глотки, трахеи, бронхов, легких. Всего одна пачка сигарет в неделю – и риск получить рак слизистой полости рта увеличивается в 77,5 раза, чем у некурящих. Курильщики намного чаще болеют ОРЗ, пневмонией, потому что табак снижает иммунитет. Неизлечимым последствием курения является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Прогрессирующие хрипы, кашель, одышка и тяжесть в груди могут привести к тому, что человек перестает ходить и не может ухаживать за собой.

Артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца осложняются инсультом и инфарктом миокарда у курильщиков гораздо чаще, чем у тех, кто никогда не курил. Кислородное голодание приводит к износу сердечной мышцы, развиваются поражения периферических сосудов и сосудистая недостаточность нижних конечностей, что может привести к гангрене ног и в конечном итоге к их ампутации.

Изжога, гастрит и язва также являются постоянными спутниками курильщиков. Нарушается обмен веществ, работа желез внутренней секреции, что может спровоцировать манифестацию сахарного диабета, дискинезии желчного пузыря, а впоследствии – рак поджелудочной железы и желчного пузыря.

Курение – один из факторов, вызывающих бесплодие, поскольку тормозит выработку гормонов, затрудняет созревание яйцеклеток и их движение по маточным трубам. Многолетнее курение действует на женский организм так же, как удаление одного яичника. Чем больше мужчина курит, тем сложнее ему стать отцом.

Курение и нанесение вреда своему здоровью являлось бы личным делом и выбором самого курильщика, если бы дым от сигарет не вдыхали окружающие его люди, становясь против своей воли пассивными курильщиками. Доказано, что люди, часто находящиеся рядом с курящими, серьезно рискуют своим здоровьем.

Дети, чьи родители курят дома, намного чаще болеют простудными заболеваниями, чаще пропускают школу, на 20–80% увеличивается риск заболеваний дыхательной системы. По мере роста у таких детей наблюдается разница в показателях умственного и физического развития по сравнению с детьми из некурящих семей. У ребенка, один из родителей которого выкуривает 1–2 пачки сигарет в день, количество никотина в моче соответствует 2–3 выкуренным сигаретам.

Через полтора часа пребывания в «накуренном» помещении концентрация никотина в организме у некурящего повышается в 8 раз, многократно увеличивается и содержание других токсичных компонентов. Раздражаются слизистые глаз и носоглотки, бронхов и легких, могут появиться головная боль, тошнота, головокружение. Пассивное курение может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний и приступ бронхиальной астмы.

Впоследствии у пассивных курильщиков также могут развиваться раковые заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

По материалам ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

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