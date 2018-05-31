Законодательное собрание наградило лучших управленцев Ленобласти
Вчера, 30 мая, перед началом XXX очередного заседания Законодательного собрания состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления Ленинградской области за 2017 год. Среди лучших в этом году были выделены советы депутатов Всеволожского района.
Конкурс парламент проводит одиннадцатый год подряд. При этом четвертый год подряд конкурс проводится в два этапа: муниципальный и областной. Награды вручали спикер областного парламента Сергей Бебенин и возглавляющий постоянную комиссию по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Владимир Радкевич. В этом году в конкурсе приняло участие 44 муниципальных образования Ленинградской области.
Лидеры с точки зрения доли участия сельских и городских муниципальных образований в конкурсе в этом году Лодейнопольский, Кингисеппский и Выборгский районы. На четвертом месте Всеволожский – из 20 муниципальных образований приняли участие шесть. Всего по итогам конкурса отметили 21 муниципальное образование.
В номинации «Представительный орган муниципального района, городского округа с численностью населения свыше 75 тысяч человек» второе место занял совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район».
В номинации «Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек» первое место занял совет депутатов МО «Город Всеволожск».
Фото пресс-службы Законодательного собрания Ленинградской области