В минувшую среду, 30 мая, в администрации Всеволожского района состоялась совещание руководителей и активистов добровольческих объединений Всеволожского района. Главной темой обсуждения стал вопрос развития и значимости волонтерского движения как социального явления.

Началась встреча со знакомства. Представители волонтёрских организаций района рассказали о себе и своей деятельности. На мероприятии встретились представители разных поколений. Это и «Серебряные волонтёры», среди которых активные пожилые люди, и волонтёрское движение «Аист», в рядах которого много школьников.

После знакомства волонтёры, члены Молодёжного совета и сотрудники районной администрации обсудили вопросы совместного взаимодействия. Многих участников интересовала перспектива создания районного ресурсного центра для добровольцев. Волонтерских движений на территории района как оказалось немало, и основная задача на данный момент создать общую базу в сети интернет, которая была бы легко доступна для любого из участников движения и желающего туда попасть.

По словам специалиста по молодежной политике Всеволожского района Лилии Хватцевой, сейчас нужно правильно организовать работу по взаимодействию с волонтерами и объяснить им как выстраивать свою деятельность:

– У нас в этом году будет два крупных мероприятия, посвященных волонтерам. Это форум добровольческих организаций Всеволожского района, который пройдет в августе, и образовательная площадка для участников добровольческого движения, запланированная на ноябрь 2018 года, – пояснила Лилия.

Планируется, что такие мероприятия будут проходить регулярно – раз в несколько месяцев.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ