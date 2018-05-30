Сегодня, 30 мая, Законодательное собрание Ленинградской области приняло долгожданный закон об изменении категории населенного пункта. Отныне деревня Кудрово стала городом.

Ранее с идеей изменения статуса выступили жители многонаселённого пригорода Санкт-Петербурга. На Совете новостроек они попросили губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко пролоббировать эту инициативу. Глава 47-го региона одобрил предложение и обратился с соответствующей инициативой в Законодательное собрание. Решали вопрос путем голосования, в котором приняло участие местное население.

По словам Александра Дрозденко, изменение статуса позволит решить вопросы, связанные с инфраструктурой района. Как не раз отмечали в правительстве Ленинградской области, из-за проблем со статусом в Кудрово невозможно было даже открыть полноценное подразделение полиции. Соблюдением правопорядка занимались участковые опорного пункта, численность которых не позволяла справляться с огромным объемом работы.

По официальным данным, в Кудрово зарегистрировано около 20 тысяч жителей, постоянно проживают до 50 тысяч человек. Населенный пункт ранее был отнесен к зоне интенсивной урбанизации.

Ирэн ОВСЕПЯН