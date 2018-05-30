Сегодня, 30 мая, ветераны Всеволожского района в рамках очередного заседания совета встретились с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским и его заместителем Валерием Половинкиным.

Андрею Низовскому задавали много вопросов. Ветераны интересовались, почему нет видеонаблюдения в почтовых отделениях. «Из-за этого часто пожилые оказываются жертвами ограблений», – отмечали участники встречи. Еще одна наболевшая тема – проблемы с выселением социальной аптеки в Кузьмолово. Другая беда – мусорные гущи Всеволожского района.

Андрей Низовский рассказал о том, что во Всеволожске реализуется программа «Безопасный город», которая позволит решить проблему с видеонаблюдением. Что касается социальной аптеки в Кузьмолово, то район готов выкупить здание, в котором она находится. Кроме того, будет открыта еще одна социальная аптека при Токсовской больнице.

В рамках совещания председатель районного Совета ветеранов Анатолий Калашников пригласил представителей одной из ведущих частных клиник района. Оказалось, что врачи этого центра готовы оказать бесплатную медицинскую помощь по ряду услуг.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с планом мероприятий на 22 июня, а также рассказали о строительстве новой часовни на Дороге жизни. Подробно о Фестивале «22 июня, ровно в 4 часа» на 27-м километре Дороги жизни рассказал один из его организаторов Станислав Пирнач.

– Мы направили соответствующие письма как областным, районным чиновникам, так и воинским частям, – проинформировал Станислав Пирнач. – Благодаря местным воинским частям и был основан Фестиваль, который проводится в двадцатый раз. К нам приезжали гости из Беларуси, Польши, Финляндии. К сожалению, сегодня сцена, на которой планируется провести мероприятие, нуждается в ремонте. Сейчас процесс подготовки к Фестивалю идет полным ходом, предполагается участие ведущих коллективов района.

Ирэн ОВСЕПЯН