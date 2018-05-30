Самым дорогим лотом на аукционе племенных животных, который состоялся вчера в деревне Энколово Всеволожского района, стала корова Балтика племенного завода «Гомонтово». Она обошлась покупателю в 250 тысяч рублей.

Балтика стала самой дорогой коровой в истории торгов. В 2016 году за Найду из деревни Рабитицы заплатили 242 тысячи рублей, а в 2017 году за Черноглазку из Всеволожского района отдали 222 тысячи рублей.

Приобретатели заверили, что буренку купили исключительно «на племя», то есть не для производства молока, но для получения потомства.

Черно-пестрая нетель голштинкой породы Вена, выставленная на аукционную продажу племенным заводом «Приневское», была успешно продана за 160 тысяч рублей – ее новое место жительство СПК «Поляны» в Выборгском районе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района

