В поселке Вороново (Новая Москва) 27 мая прошло первый в истории Гран-при России по северной (скандинавской) ходьбе. Сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области показала лучший результат, став первым чемпионом Гран-при России.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 14 регионов Российской Федерации. На сертифицированной километровой трассе соревновались лучшие среди лучших, прошедшие отборы в своих регионах. Чемпионы определялись на финальной гонке преследования на 10 км. Старт был раздельный – первыми на дистанцию уходили те, кто показал лучшее время в квалификации.

В индивидуальном зачёте среди мужчин чемпионом стал Андрей Бараев (г. Сестрорецк), а среди женщин абсолютной победительницей стала руководитель клуба скандинавской ходьбы города Всеволожска Юлия Кургузкина. Елена Ерина (г. Всеволожск) стала серебряным призером в своей группе.