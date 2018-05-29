Далеко-далеко, в Энколово торгуют ко…

Завершил работу IV открытый аукцион по продаже племенных животных Ленинградской области. В торгах участвовало более семидесяти лотов, все – отборные нетели, в скором времени готовые одарить новых хозяев здоровым потомством. Кроме телочек, на аукционную продажу были выставлены два племенных быка и баран по кличке Брат новой, недавно зарегистрированной Катумской породы, выведенной на территории Всеволожского района в образцовом фермерском хозяйстве «Катумы».

Гостями аукциона стали руководители и специалисты органов управления АПК, предприятий по племенной работе, сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Московской, Белгородской, Брянской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Ежегодно племенные хозяйства региона реализуют порядка 4,5 тысячи голов высокоценного племенного молодняка молочных пород.

Всеволожский район на аукционных торгах представляли три племенных завода – СПК «Пригородный», ООО «Бугры» и ЗАО «Приневское».

Так, от «Приневского» на торги была заявлена корова по кличке Вена – ее мать является рекордсменкой по удоям, – более 11 тысяч литров молока в год, а точнее – за 305 дней. Отец Вены – американский бык-улучшитель. Начальная цена за буренку была назначена в 160 тысяч рублей.

О дальнейшей судьбе приневской Вены, а также о самых дорогих лотах аукциона и его конечных результатах читайте на нашем сайте.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района