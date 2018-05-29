На территории Музея «Дорога жизни» (филиал Центрального военно-морского музея) в Осиновце сегодня, 29 мая, состоялась торжественная церемония закладки первого камня под строительство часовни-памятника, посвященного защитникам Отечества.

Мемориал сооружается при поддержке службы безопасности Министерства обороны Российской Федерации в рамках проекта «Молчаливое эхо войны». Начиная с 2009 года такие типовые мемориалы уже воздвигнуты в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской областях, в городах-героях Волгограде, Севастополе, в городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске. Этот уже десятый по счету.

На митинге директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай сказал:

– Этот музейный комплекс к 70-летию Великой Победы был реконструирован по прямому указанию Верховного главнокомандующего Владимира Путина. 30 ноября прошлого года по поручению министра обороны здесь был установлен памятник защитникам Ладоги, но все равно не доставало чего-то. Когда мы увидели в Невской Дубровке часовню на берегу Невы, поняли, что именно такого памятника нам и не хватает. Сердце у нашего музея уже есть – это памятник героям Ладоги. Я думаю, что памятник- часовня станет душой этого музея.

После выступления участников митинга состоялся чин освящения мемориала. Эпитафией к открытию памятника стали слова: «Здесь скоро возведут часовню, чтоб мы с тобой могли бы вспомнить и всех погибших помянуть, кто проложил к спасенью путь»

Памятник-часовня откроется 22 июня в 4 часа – в этот ранний час в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Заказчиками мемориала стали Межрегиональная общественная организация ветеранов военной контрразведки и ФГБУ Центральный военно-морской музей при содействии депутата ЗакСа Саяда Алиева. Исполнитель работ – ООО «Спецмаш» (Санкт-Петербург).

Фото Антона ЛЯПИНА