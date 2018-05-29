Сегодня, 29 мая, девятиклассники Всеволожского района написали экзамен по русскому языку.

– Пока выпускники сдают ЕГЭ, девятиклассники пишут ОГЭ, – говорит ведущий специалист комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Лавренчук. – Всего на экзамены зарегистрировалось 2 324 выпускника. Это на 431 больше по сравнению с предыдущим годом. В формате ОГЭ экзамен по русскому языку и математике напишут 2 250 ребят. В формате государственного выпускного экзамена – 74. Для четырех обучающихся пункты проведения экзамена будут организованы на дому.

По популярности предметов в рейтинге лидирует обществознание, на втором месте – информатика, на третьем – география. С 2017 года технология проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам максимально приближена по процедуре к ЕГЭ. Участник самостоятельно сдает экзамен с использованием рабочей станции, на экране которой последовательно отображаются задания КИМ, воспроизводятся вопросы диктора и записываются ответы. Также выполняется автоматический контроль времени сдачи экзамена.

Ирэн ОВСЕПЯН