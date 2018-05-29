В Тихвине 7 июля в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 245-летия основания города, состоится Фестиваль уличных музыкантов. К участию приглашаются музыканты из Всеволожского района, которые исполняют музыку разных направлений и жанров.

Каждый коллектив фестиваля сможет представить свое творчество на специально отведенной для выступления площадке. Фестиваль проводится с 11.00 до 18.00. на территории от пл. Свободы до Дворца культуры имени Н.А. Римского-Корсакова.

Заявки на участие в фестивале можно отправить до 9 июня включительно на электронный адрес: metkult@tikhvin.org. Контакты организаторов: Детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, 8 (813-70) 53-850. Контактные телефоны: 8-906-267-47-84, Надежда Асташкина; 8-911-185-76-45, Екатерина Егорова. С положением Фестиваля можно ознакомиться здесь.