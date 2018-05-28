В Токсовском заповеднике родился зубробизончик

В парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» родился маленький теленок – зубробизончик. Новый питомец стал настоящей сенсацией, ведь в питомнике уже давно не было пополнения. На репортажи в хозяйства журналисты пытаются записаться уже сейчас. Но в питомник к «малышу» не пускают, ждут, пока чуть подрастет.

–Теленок у нас совсем еще маленький, – рассказали в хозяйстве. – Родился он вчера и пока неразлучен с мамой – бизонихой по кличке Мадам. Она оберегает малыша и близко не подпускает к своему сыночку. Пополнения в заповеднике не было, так как в парке обитали только бизоны, особи мужского пола. В прошлом году нам удалось привезти из Московского лесничества две молодые женские особи. И вот долгожданное чудо – маленький малыш-бизончик.

Отметим, что Токсовский зубровник основан в начале 70-х, когда из городского зоопарка завезли молодых зубра Лиру и бизона Малыша.