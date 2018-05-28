Во Всеволожском районе сегодня, 28 мая, как и по всей стране, стартовал основной этап ЕГЭ. Школьники выпускных классов сдавали ЕГЭ по географии и информатике. Следующий экзамен по базовой математике выпускники напишут 30 мая. Всего в нынешнем году ЕГЭ во Всеволожском районе сдадут более 900 выпускников школ.

Специалисты уверяют, что способны отразить любые хакерские атаки и никакие уловки виртуальных взломщиков не повлияют ни на ход, ни на результаты экзаменов.

– Во Всеволожском районе всего пять пунктов сдачи ЕГЭ, – проинформировали в комитете по образованию Всеволожского района. – Это школы № 2 и № 3 во Всеволожске, Сертоловская школа № 2, Кузьмоловская школа № 1 и Колтушская школа. Экзамены проходят строго в соответствии с порядком проведения. Если у абитуриентов возникнут сомнения, они всегда могут обратиться в конфликтную комиссию с апелляцией. Отметим, что информация с результатами размещается на сайте ЕГЭ и каждый желающий может с ними познакомиться. Среди новшеств этого года – сканирование экзаменационных материалов на пунктах сдачи ЕГЭ.

По словам специалистов районного комитета по образованию, как и большинство российских школьников, выпускники Всеволожского района из экзаменов по выбору предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

