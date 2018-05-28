В субботу, 26 мая, в нашей стране отмечался День российского предпринимательства, установленный Указом Президента России в 2007 году. Таким образом, был учрежден ещё один профессиональный праздник, хотя, как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Мы даже не замечаем, что тысячи товаров и услуг для населения производят и оказывают именно малые предприятия и предприниматели. В нашем Всеволожском районе малый и средний бизнес имеет давние исторические традиции и всегда находится в развитии, являясь самой мобильной сферой экономики – в этом убежден начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства районной администрации Владимир Чекирда, с которым мы встретились в преддверии праздника.

– Владимир Анатольевич, что сегодня представляет собой предпринимательское сообщество Всеволожского района?

– Наш район, вне всякого сомнения, обладает самым мощным в Ленинградской области потенциалом для развития предпринимательского движения, чему в немалой степени способствуют тесное соседство с мегаполисом и приток населения за счет бурных темпов жилищного строительства. В настоящее время на территории Всеволожского района осуществляют свою деятельность около 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых более половины – индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Обширна и сфера деятельности представителей малого и среднего бизнеса – торговля и грузоперевозки, строительство и транспорт, производство продуктов питания и работа в индустрии красоты, пошив и ремонт одежды и обуви, образовательные услуги, высокотехнологичные производства – всего не перечислить. Для нашего района, как и для региона в целом, важнейшей задачей является дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, которое не только вносит существенный вклад в экономику, но и успешно решает ряд социальных задач. Именно поэтому сейчас так много внимания на самом высоком государственном уровне уделяется его поддержке.

– Расскажите, на какую именно поддержку могут рассчитывать предприниматели Всеволожского района?

– В рамках утвержденной постановлением районной администрации муниципальной программы, направленной на стимулирование экономической активности, действует специальная подпрограмма, конкретно нацеленная на развитие малого и среднего предпринимательства. Срок ее действия – до 2020 года. Целью подпрограммы является создание условий для устойчивой работы малого и среднего бизнеса, увеличения его вклада в решение социально-экономических задач района.

Общий объем расходов областного и районного бюджетов на реализацию подпрограммы в 2017 году составил без малого девять миллионов рублей, из которых пять с половиной миллионов – средства местных бюджетов. В нынешнем, 2018 году в рамках подпрограммы предприниматели, подавшие заявки и прошедшие конкурсную процедуру, также получат субсидии.

Месяц назад был проведен конкурс профессионального мастерства среди районных флористов, а осенью, по сложившейся традиции, пройдет конкурс кулинаров. Также ведется постоянный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Не будем забывать и о том, что областное правительство самостоятельно финансирует отдельные предпринимательские проекты, в том числе и развитие народно-художественных промыслов.

– Но ведь государственная поддержка – это не только деньги?

– Разумеется, несправедливо за словами «государственная поддержка» видеть только субсидии и вообще финансы. Малому и среднему бизнесу, действительно, важны не только и не столько денежные ресурсы. Поэтому большое внимание мы уделяем сейчас консультированию предпринимателей, их обучению. Так, во Всеволожском районе успешно работает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района «Центр поддержки» – вот такое сложное и длинное название.

На базе Фонда в настоящее время создано два бизнес-инкубатора во Всеволожске – там работают 11 предпринимателей, а всего рабочих мест – 22. В планах – возведение еще одного большого бизнес-инкубатора с помещениями для офисов, мастерских, коворкинг-пространством для свободного делового общения. Сейчас ведется экспертиза проектно-сметной документации, но о конкретных сроках строительства пока говорить рано. Также во Всеволожске действуют два консультационных пункта Фонда.

В июле прошлого года были открыты консультационные пункты для предпринимателей в поселке Мурино и деревне Кудрово, а в настоящее время ведутся переговоры по открытию консультационных пунктов в поселке им. Свердлова и городе Сертолово. Кроме того, мы планируем открыть на базе Фонда микрофинансовую организацию с кредитным портфелем в 10 миллионов рублей, услугами которой смогут воспользоваться местные предприниматели. Максимальная ставка кредитования не будет превышать 8% годовых. В настоящее время организация проходит этап юридической регистрации и, думаю, уже этим летом она начнет свою работу.

В районе организованы бесплатные курсы для молодых предпринимателей по организации и управлению предприятием. К слову, стартовики – то есть те, кто впервые открывают собственное дело, прошедшие обучение на курсах, имеют преимущественное право на получение государственной субсидии. Нам необходимо реализовать еще много проектов, и один из них, который может принести конкретные результаты, – это увеличение доли малого и среднего бизнеса в государственных закупках. На базе Фонда открыта бесплатная «Школа госзакупок для предпринимателей». По сути, это курс семинаров с практическими занятиями, рассчитанный как на начинающих предпринимателей, так и на тех, кто давно работает на рынке товаров и услуг, но впервые приняли решение заняться поставками для государственных или муниципальных нужд. Во время практических занятий предприниматели обучаются работе на электронной площадке, получают консультации по оформлению документов и составлению заявок.

Кроме всего вышеперечисленного, Фонд активно сотрудничает с Центром занятости Всеволожского района, на постоянной основе участвуя в комиссиях по выделению безработным гражданам субсидий на начало предпринимательской деятельности и оказывая им консультационную помощь.

– Верно ли, что в сфере малого и среднего предпринимательства наиболее развита торговля?

– Это действительно так. Например, только нестационарных торговых объектов в районе насчитывается более трехсот шестидесяти. Проводятся сезонные и постоянно действующие ярмарки, тематические фестивали – например, посвященные мёду или рыбной путине. И вообще, надо сказать, администрация активно поддерживает предпринимателей в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В целях контроля уличной торговли мы проводим регулярные рейды, привлекая специалистов ветеринарной службы, а иногда – и сотрудников правоохранительной системы, для пресечения несанкционированной торговли.

– В преддверии праздника не принято говорить о проблемах… Но ведь они есть?

– Проблемы существуют независимо от будней или праздников. Они характерны для всего предпринимательского сообщества, и главная из них – общее снижение платежеспособного спроса населения. Именно поэтому президент и правительство ставят важнейшей задачей поднятие уровня благосостояния народа. Ну а мы здесь, на местах, приложим все силы для реализации стратегии Правительства Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства.

– Реально ли в сегодняшней сложной, как вы сами отметили, экономической ситуации пожелать предпринимателям развития и процветания?

– Конечно, реально. У бизнес-тренеров есть такой тезис: «Кризис – это всегда точка роста». И у нас немало примеров успешного развития малого и среднего бизнеса именно в непростых условиях. Поздравляю предпринимательское сообщество Всеволожского района с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов и благополучия всем, кто открыто и честно ведет свой бизнес. Желаю вам уверенности и удачи в ваших начинаниях, эффективного поиска новых путей развития, новых подходов в решении своих производственных задач.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА