Проект новой школы в Мурино на 1 175 мест разработан, положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство получены.

В строительстве школы на участке между проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева и Петровским бульваром примут участие застройщики «Арсенал», «Петрострой», «Навис», «Лидер Групп» и «Мавис». Срок строительства школы – 18 месяцев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Для первого этапа реализации проекта уже собраны необходимые средства.

– В Мурино уже работает большая школа на 1 175 мест, в этом сентябре открываются еще две: в квартале Сеттл Сити на 1 175 мест и в квартале ЦДС – на 700 мест. По данным комитета по образованию, проблем со школьными местами в Мурино не будет до 2020 года, а к этому моменту уже появится эта четвертая школа, – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

До сентября будет определен способ строительства и осенью начнется возведение объекта.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива