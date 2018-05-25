Во Всеволожске пройдет конкурс «Голос»

В Культурно-досуговом центре «Южный» 1 июня в 12.00 состоится районный вокальный конкурс «Голос Всеволожского района 2018».

Конкурс проводится на протяжении трех лет и является одним из главных событий VIII межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение». Вокальное состязание посвящено 55-летию образования г. Всеволожска и приурочено к Международному дню защиты детей.

Учредителем конкурса выступает администрация Всеволожского района. В состав жюри входят профессиональные специалисты в области вокального песенного искусства.

Отдел культуры приглашает всех любителей эстрадно-песенного искусства на конкурс. Вход свободный.