В рубрике «Интервью берёт читатель» в одном из ближайших номеров газеты на вопросы жителей ответит глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

11 мая мы обратились к читателям с предложением задать вопросы руководителю района по актуальным вопросам нашей жизни. Вопросы поступали 14–15 мая в редакцию и в пресс-службу администрации по трём телефонам, а также на сайт газеты и на страницу «Всеволожских вестей» в социальных сетях.

Всего поступило более 80 вопросов, которые были объединены по темам. Основной блок вопросов касается, как и ожидалось, темы ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства. Не менее важной темой для граждан является социальная сфера. Кроме того, многие жители интересуются развитием спорта. Есть и вопросы, которые не входят в компетенцию главы администрации района, – это неизбежный момент, который возникает, когда граждане не могут разграничить полномочия разных уровней власти.

В настоящее время идёт подготовка ответов на все вопросы, поступившие к Андрею Низовскому.