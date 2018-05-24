Для трех тысяч всеволожских выпускников прозвенел последний звонок

Торжественные линейки, посвященные празднику последнего школьного звонка, сегодня, 24 мая, прошли во всех 32 образовательных учреждениях Всеволожского района. В этот день в последний раз прозвенел звонок для более чем трех тысяч вчерашних школьников района – 2 300 выпускников 9-х классов и 910 выпускников 11-х классов.

Напутствовать выпускников Школы № 6 в микрорайоне Южный города Всеволожска приехал глава районной администрации Андрей Низовский.

– От ваших усилий и профессионализма, увлеченности своей профессией зависит, какое будущее будет у нашей страны. Вы готовите тех, кто завтра придет работать во все жизненно важные сферы, в том числе в государственные органы власти, в строительство и в экономику, вернется в школу или станет специалистом среднего звена. Именно в школе начинается формирование человека, личности, гражданина, – поэтому огромное спасибо вам за ваш труд, дорогие учителя, и в добрый путь вам, ребята.

– Все выпускники 11-х классов допущены к итоговой аттестации, – отметила председатель комитета по образованию Ирина Федоренко, – и мы очень надеемся, что наши ребята покажут хорошие результаты, успешно сдадут ЕГЭ. Мы планируем, что в этом году 79 выпускников получат медали за успехи в обучении, но это еще в будущем, а сегодня, в день, когда для них прозвенит последний звонок, хочется пожелать им только одного, самого главного, – счастливого будущего для каждого, чтобы они помнили и не подвели своих педагогов, каждый из которых вложил в них не только знания, но и частицу своей души.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА