Транспортно-пересадочным узлом «Девяткино» заинтересовалась Первая транспортная корпорация. Она готова выступить инвестором и обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию за счет собственных средств, а компания «Яндекс.Автобусы» готова осуществлять информационно-технологическую поддержку проекта.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали представители компаний и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках ПМЭФ-2018.

Проект реализуют на основе концессионного соглашения. Затраты на создание первой очереди ТПУ «Девяткино» составят более 400 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Общий объем инвестиций в проект, который включает также возведение развязки с КАД, строительство автомобильного обхода Мурино и Нового Девяткино, модернизацию перекрестков на автодороге «Санкт-Петербург – Матокса» в Муринском поселении, превышает 4 млрд рублей.

По предварительным оценкам, вокзал в Девяткино может появиться уже в 2019 году, в целом проект будет завершен в 2021 году.