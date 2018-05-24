Совещание, посвященное вопросам организации ресурсного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья, прошло в минувшую среду на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции в городе Всеволожске.

Ресурсный центр создается в регионе согласно поручению Президента РФ Владимира Путина при участии Агентства стратегических инициатив, а также учреждений, оказывающих государственные социальные услуги.

В ходе совещания было подписано соглашение между Мультицентром социальной и трудовой интеграции и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. После завершения всех бюрократических и юридических процедур во Всеволожске появится многофункциональная площадка, где будет организовано комплексное предоставление полного спектра специализированных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья по принципу «единого окна».

Как отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко после подписания соглашения, новая структура избавит людей с ограниченными возможностями здоровья от хождения по мукам, то есть по разрозненным учреждениям, для получения необходимых справок и документов, которые зачастую даже не оборудованы безбарьерной доступной средой.

По словам Ирины Дрозденко, ресурсный центр начнет работать в течение ближайших месяцев.

Фото Антона ЛЯПИНА