Корпуса 6.1 и 6.6 в ЖК «Радужный» обещают ввести летом

Строительство и ввод в эксплуатацию ЖК «Радужный» опять отложили. Об этом сегодня, 23 мая, на совещании в КДЦ «Южный» рассказал генеральный директор компании-застройщика Николай Пасяда. Он пообещал привлечь на достройку комплекса 250 миллионов рублей. Эти деньги, по его словам, он получит от продажи активов компании.

– Всего в ЖК «Радужный» не реализовано квартир на сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей, – заверил собравшихся дольщиков Николай Пасяда. – Думаю, что на эти средства можно достроить все корпуса. Правда, к сожалению, в нынешней ситуации продать недвижимость в ЖК сложно. Хочу подчеркнуть, что у компании есть активы, которые можно продать и достроить незавершенные здания. Корпусы 6.1 и 6.6 сдадим этим летом, 6.2 в конце года, жилье в корпусах 6.5 и 6.7 – только в будущем году. Все деньги, которые были получены от продажи квартир, потрачены по назначению.

– В данной ситуации банкротство не самый лучший вариант, – отвечая на вопросы дольщиков, отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. – Ни один добросовестный застройщик не станет приобретать и достраивать такой объект, у которого огромная кредиторская задолженность. В нынешней ситуации оптимальный вариант – дать возможность компании «Главстройкомплекс» достроить объект.

На совещании было отмечено, что многие дольщики сразу после того, как получают квартиры, бегут в суд за неустойками. Такая ситуация тормозит строительство незавершенных объектов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА