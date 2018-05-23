В этом году во Всеволожском районе планируется открыть 18 детских садов

Вопросам эффективного взаимодействия застройщиков и органов власти был посвящен круглый стол «Новостройкам – современную социальную структуру». В мероприятии принимали участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, представители ведущих компаний-застройщиков. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со строительством школ, детсадов, больниц в проблемных новостройках Кудрово, Мурино, Сертолово, Буграх.

– В настоящий момент Всеволожский район самый густонаселенный в России, – отметил Андрей Низовский. – С одной стороны, это очень хорошо. Но, к сожалению, из-за этого мы не успеваем строить социальные объекты. Отмечу, что прошлый год стал переломным по вводу детсадов. Было сдано 16 дошкольных учреждений, рассчитанных на 2 тыс. мест. В нынешнем году планируется построить еще 18 детсадов на еще 2 тыс. мест. Сегодня в районе работает несколько программ по строительству соцобъектов, но самая эффективная из них – выкуп у застройщиков. Безусловно, есть определенные проблемы. К примеру, буксует строительство детсада в Романовке. Для того чтобы решить вопрос, администрация готова выкупить небольшое помещение.

– В данный момент в 47-м регионе успешно работает федеральная программа «Стимул», в рамках которой планируется построить три школы и один детский сад во Всеволожском районе, – отметил Михаил Москвин. – Областное правительство способствует застройщикам в комплексном освоении территорий.

К сожалению, есть примеры, когда строительством занимались недобросовестные застройщики. Из-за этого останавливались и задерживались сроки сдачи в эксплуатацию.

– Сейчас в арбитражном суде рассматривается очень много спорных дел, касающихся именно вопросов строительства, – отметил Михаил Москвин. – Но есть определенные механизмы, которые препятствуют появлению нечистоплотных компаний в строительном секторе. Мы стараемся минимизировать риски.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА