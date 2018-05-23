Дирекция по комплексному развитию территорий Ленинградской области (КРТ) возведет на участке в три га два детских сада на 190 и 265 мест, а также школу на 825 мест.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, финансировать строительство будут компании ЦДС, «Инвестторг» и «Арсенал», возводящие жилые дома в этом микрорайоне. «Арсенал» уже заключил договор с дирекцией КРТ, два других застройщика присоединятся к соглашению к 1 июня.

Согласно решениям, принятым на совещании у заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, проектирование трех социальных объектов начнется уже этим летом, строительство сада на 190 мест стартует осенью 2018 года. В целом возведение всех объектов в «учебном квартале» займет 2,5 года.

– Изначально предполагалось, что застройщики будут строить социальные объекты во дворах своих микрорайонов, но потом мы вместе приняли решение создать такой образовательный кластер, своего рода кампус, на центральном для всех застройщиков участке. Это будет удобнее с точки зрения создания единой среды в Кудрово, – отметил Михаил Москвин.