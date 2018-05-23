Во Всеволожске открылся еще один Центр муниципальных услуг. Учреждение разместилось в новом современном здании на Всеволожском проспекте, 14. Удобное расположение ЦМУ позволит жителям города без особых проблем решать множество вопросов с оформлением документов. В учреждении 11 окон для обслуживания посетителей и большой комфортный зал ожидания с мягкими сиденьями.

На торжественном открытии Центра муниципальных услуг было высказано много добрых пожеланий в адрес нового учреждения. Перед собравшимися выступили Андрей Низовский, глава администрации Всеволожского района, Ангелина Плыгун, глава МО «Город Всеволожск», Юлия Посудина, директор АМУ ЦМУ, Ирина Гончарова, председатель комитета по социальным вопросам и др.

Открытие Центра муниципальных услуг с особой радостью встретил коллектив Школы искусств им. М.И. Глинки. Освободившаяся часть здания на Всеволожском проспекте, 1, которую долгие годы занимал комитет по социальным вопросам, после необходимого ремонта будет передана в распоряжение юных музыкантов и художников.

Обряд освящения нового учреждения провел священник Олег Патрикеев. После церемонии перерезания красной ленточки все участники торжества были приглашены в Центр муниципальных услуг, в котором начался первый день работы.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА