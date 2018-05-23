Выведенная фермером Олегом Лебедем катумская порода овец и баранов была удостоена золотой медали и дипломов первой степени на Всероссийской выставке мелкого рогатого скота в Астрахани.

Всего на «показе» было представлено более 400 животных из 90 хозяйств. Отметим, что компания активно сотрудничает с отделом сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Всеволожского района.

– Сейчас катумская порода овец включена в государственный реестр Минсельхоза и признана селекционным достижением, – отмечают в отделе. – На селекцию ушло десять лет. Основные преимущества породы – мясная направленность и отсутствие необходимости стричь овец три раза в год. Эти гладкошёрстные овцы отличаются высокой скороспелостью, мясной продуктивностью и вкусовыми качествами мяса. Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».

Ирэн ОВСЕПЯН