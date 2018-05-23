90 тысяч мальков атлантического лосося выпустят сегодня, 23 мая, в Неву в деревне Островки Всеволожского района. Это крупнейший за последние 10 лет выпуск молоди рыб, проводимый в рамках компенсационных мероприятий.

Мальки были выращены на рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод». Проект реализуется при активном участии компании «Северный поток-2».

– Не секрет, что активная хозяйственная деятельность в Финском заливе, связанная со строительством новых портов, проходных каналов, гидротехнических сооружений, наносит некоторый ущерб водным биологическим ресурсам, – отмечают в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. – Специалисты Государственного научно-исследовательского института озерного и рыбного хозяйства тщательно изучили предполагаемый ущерб биоразнообразию от строительства «Северного потока-2». В итоге была разработана программа компенсации. В ее рамках и будут выпущены мальки во Всеволожском районе.

Отметим, что уникальная популяция атлантического лосося (семги) сохранилась лишь в трех крупных реках бассейна Балтийского моря – Нарове, Луге и Неве. В Ленинградской области естественный нерест лосося сохранился лишь в реке Луга, численность других популяций данного вида поддерживается исключительно благодаря заводскому воспроизводству.

Ирэн ОВСЕПЯН