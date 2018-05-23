Во Всеволожском Центре культуры и досуга 22 мая чествовали финалистов и победителей районных педагогических конкурсов. Конкурсный марафон завершился фестивалем «Профессиональный успех – 2018».

Это уже третий по счету фестиваль «Профессиональный успех». Первый был посвящен педагогическим династиям, второй познакомил с образовательными учреждениями, активно участвующими в конкурсном движении. Фестиваль 2018 года был посвящен заслуженным учителям РФ.

Оригинальными призами, букетами цветов, сертификатами и специальными дипломами награждали участников фестиваля заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова и председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко.

Награждение проходило по номинациям. Первыми на сцену пригласили финалистов и победителей конкурса «Учитель года», в котором приняли участие 23 человека. Победителем районного конкурса «Учитель года» стал А.Ю. Волков, учитель информатики Романовской школы.

В номинации «Лучший воспитатель года» участвовали 14 человек. Победу одержала Т.А. Куашева, воспитатель Кудровского Центра образования № 1.

Шесть человек состязались за звание «Лучший педагог дополнительного образования». Лавры победителя достались С.В. Фединой, педагогу ДДЮТ.

В номинации «Лучший классный руководитель начальных классов» победа заслуженно досталась Э.Р. Машталир, учителю Школы № 3, а лучшим классным руководителем 5–11 классов стала О.А. Танкова, учитель истории и обществознания Морозовской школы.

Два года назад появились еще одна конкурсная номинация фестиваля – «Учитель здоровья». Число участников за это время удвоилось. Учителя физической культуры, педагоги-психологи, инструкторы физической культуры дошкольных учреждения – всего 21 человек – таков состав участников этого конкурса в 2018 году. Победителями стали А.Н. Кобец, учитель физической культуры Всеволожского Центра образования, и Е.О. Андреева, педагог-психолог Морозовского детского сада.

Восемь лет проводится в районе конкурс «Педагогический дебют года», за это время в нем приняли участие более 75 молодых педагогов. По итогам конкурса этого учебного года победителями стали Н.В. Кузнецова, учитель математики Муринского Центра образования № 1, и М.А. Савченко, воспитатель детского сада «Южный» г. Всеволожска. Они будут представлять район на региональном конкурсе «Педагогические надежды» осенью 2018 года.

Победителей конкурсов ждет денежная премия в размере 25 тысяч рублей.

С 2014 года в числе номинаций фестиваля занял достойное место конкурс «Лучшее методическое объединение». Аплодисментами приветствовал зал победителя этого года – методическое объединение учителей английского языка Всеволожской школы № 3, которым руководит Ю.В. Ермакова.

В финале были названы победители конкурса «Лучший учитель Всеволожского района в рамках приоритетного национального проекта «Образование»: Н.В. Вересова, учитель информатики и ИКТ Бугровской школы, К.В. Курская, учитель начальных классов Рахьинского ЦО, А.И. Милицкая, учитель информатики Школы № 5, А.В. Поспелова, учитель иностранного языка Гимназии г. Сертолово, Н.А. Шабанова, учитель русского языка и литературы Всеволожского ЦО. Победителей ждет денежная премия в размере 10 тысяч рублей, а также региональный этап конкурса.

По итогам проведенных конкурсов к Августовскому педсовету выйдет в свет сборник «Фестиваль педагогического мастерства Всеволожского района «Профессиональный успех – 2018».

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА