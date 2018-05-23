По информации Роспотребнадзора, благоприятные климатические условия на территории Ленинградской области способствуют активизации клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Всего с нарастающим итогом с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1642 пострадавших от укусов клещей, в том числе 399 детей, что на 25,7% выше среднемноголетнего значения.

Присасывания клещей зарегистрированы по всей области. Во Всеволожском районе зарегистрировано 149 случаев присасывания клещей. Больше всего укусов жители области получили при посещении лесных массивов 1035 (63% от всех пострадавших), в садоводствах – 302 (18,4%), в скверах, парках – 14 (0,9%), на кладбищах – 43 (2,6%).

Зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым боррелиозом у взрослого мужчины во Всеволожском районе и 2 случая с подозрением на КВЭ: у взрослого в Сланцевском и у ребенка в Лодейнопольском районах.

Специалисты Управления начали реализацию планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.

Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади 2296,77 га, в том числе ЛОУ более 797 га (с учетом кратности – 1120 га) с проведением контроля эффективности этих работ.

На 16 мая обработки проведены на территориях 16 районов общей площадью 1086,93 га (47,3 % от плана), в т.ч. 434,62 га ЛОУ (54,5% от плана).

Продолжается контроль за ходом проведения прививок против клещевого вирусного энцефалита. В 2018 году в Ленинградской области планируется привить против клещевого энцефалита 56 969 человек, в т.ч. 32734 ребенка. Вакцина доставлена во все медицинские организации области в достаточном количестве. На 16 мая вакцинировано 26 226 человек (46% от плана), в т.ч. 13738 детей (45% от плана).

В Ленинградской области в учреждениях Роспотребнадзора и медицинских организациях открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций.

С начала эпидсезона проведены исследования 1429 клещей, снятых с пострадавших, на наличие вируса клещевого энцефалита, возбудитель обнаружен в 3 (0,2%), на наличие возбудителя клещевого боррелиоза – 843 клеща, возбудитель обнаружен в 187 (22%) и на наличие эрлихиоза – 453, в 22 обнаружен возбудитель эрлихиоза (4,9%).

Во Всеволожском территориальном отделе Управления консультацию специалистов можно получить по телефону: 8 (813- 70) 24-362.