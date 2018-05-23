С 15 по 21 мая в Курортном районе Санкт-Петербурга на базе Детского лагеря «Заря» ГБОУ «Балтийский берег» проходили 48-е Детско-юношеские оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница» и 23-и Открытые соревнования «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

21 мая состоялось торжественное закрытие 48-го Открытого финала игр. В начале церемонии перед участниками выступил заместитель председателя комитета по образованию Андрей Финагин. Он отметил высокий уровень организации и проведения соревнований, а также поздравил участников с окончанием соревнований и учебного года. Завершилась церемония торжественным маршем – под звуки военного оркестра в парадном строю вместе с ротой почетного караула Ленинградского военного округа прошли финалисты соревнований.

В этом году участниками финалов «Зарницы и «Школы безопасности» стали 504 обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленобласти в возрасте от 10 до 17 лет. На протяжении недели ребята состязались в силе и ловкости, демонстрировали прикладные навыки и теоретические знания. Всего для юных участников соревнований было подготовлено 20 различных этапов состязаний.

По итогам командного зачета победителями «Зарницы-2018» стали команды Лицея № 384 Кировского района (первая и вторая возрастные группы), Школы № 484 Московского района (третья возрастная группа). Победителями 23-х Открытых соревнований «Школа безопасности» стали команды Лицея № 384 (первая возрастная и вторая возрастная группы), Школы № 484 Московского района (третья возрастная группа). Всеволожский район представляла единственная сборная команда из Школы № 3 города Всеволожска. Они участвовали в соревнованиях в третьей возрастной группе. По итогам состязаний ребята заняли третье место в «Школе безопасности», а в «Зарнице» – пятое место. Готовили команду к соревнованиям учитель русского языка и литературы Галина Виноградова и заместитель директора по безопасности Василий Пивоваров.