В деревне Кудрово Заневского городского поселения открыт обновленный участок Центральной улицы. Гарантия на новый асфальт составляет четыре года.

Сейчас подрядчик приступил к благоустройству придорожной полосы. В рамках государственного контракта, помимо восстановления покрытия, предусмотрено устройство водоотводных лотков и ремонт обочин.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко после ремонта улица перейдет на баланс Заневского поселения, и муниципалитет займется устройством тротуаров и освещения.

Напомним, стоимость работ на проблемном участке дороги протяженностью около двух километров составила почти 18 млн рублей.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива