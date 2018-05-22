Ярким, красочным и зажигательным выступлением ознаменовался отчетный концерт студий эстрадного танца «Мэри Поппинс» и «Колорит». Коллективы готовились к выступлению в течение всего творческого сезона и преподнесли зрителям множество приятных сюрпризов. Мероприятие прошло 20 мая в КДЦ «Южный».

– Бывает, мы долго репетируем танец, – рассказывает руководитель двух студий Ирина Леденева. – Потом придумываешь что-то новое. Приходится все переделывать. Но мои девочки привыкли к этому и, как трудолюбивые пчелки, разучивают новые па. Зато зрители от таких номеров просто в восторге.

Если в коллективе «Мэри Поппинс» танцевальные па разучивают дети, то в студии «Колорит» собрались талантливые гранд-синьоры. Они научились отплясывать так лихо, что способны растопить лед в сердцах самого строгого жюри. Отметим, что «Колорит» – лауреат многочисленных международных и областных конкурсов. На днях коллектив занял первое место в Международном конкурсе «Танцующая столица», который проходил в Санкт-Петербурге.

– Знаете, профессионалов с детства учат тому, что они должны быть лучшими на танцполе. И они пытаются этому соответствовать. А в наших танцах присутствует элемент импровизации. Иногда композиции приходят мне… во сне. Для меня танцы – это не работа, а стиль жизни, – добавила Ирина Леденева.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА