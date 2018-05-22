Веру Гаранжу наградили за заслуги перед Всеволожском

На совете депутатов города Всеволожска 22 мая почетным знаком «За особые заслуги перед городом Всеволожском» наградили Веру Игнатьевну Гаранжу, которая посвятила свою жизнь учительству.

Она начала карьеру в 1968 году в стенах родной школы. Бывшие учителя стали для нее коллегами, которые своей мудростью и тактом помогали ей стать настоящим мастером своего дела. 24 года она преподавала английский язык в Лицее № 1, после чего ее перевели на должность методиста в Санкт-Петербург.

Ученики для Веры Игнатьевны всегда были в первую очередь личностями. К каждому школьнику она находила индивидуальный подход. Во многом учащиеся стали для педагога соратниками. За это Веру Игнатьевну любят и уважают. До сих пор она поддерживает связь со своими бывшими учениками и их родителями.

Вера Игнатьевна благодарна всем, кто встретился ей на жизненном пути: учителям, родителям, школьникам. Вместе с ними она пережила очень многое. И это помогло ей стать первоклассным специалистом.

На снимке: В.И. Гаранжа у здания Всеволожской районной администрации на Колтушском шоссе, в котором когда-то размещалась её родная школа, впоследствии ставшая Лицеем № 1