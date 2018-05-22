Три дня назад стартовал пилотный проект по запуску электронной карты оплаты транспортных услуг «Подорожник» в Ленинградской области. Микрорайон Кудрово стал первым областным населенным пунктом, где «Подорожник» нашел практическое применение. Два автобусных маршрута – 596А и 692, связывающие самую большую деревню России с мегаполисом, теперь имеют специальное программное обеспечение и дополнительное оборудование – валидаторы – для считывания информации с карт «Подорожник».

Для оплаты проезда электронной картой необходимо убедиться, что на балансе «Подорожника» есть сумма не менее 30 рублей – именно столько стоит проезд внутри жилых кварталов Кудрово и до станции метро «Улица Дыбенко».

По словам советника вице-губернатора Ленинградской области по вопросам транспортного обеспечения Михаила Присяжнюка, в честь трехдневного «юбилея» давшего короткий брифинг для журналистов, наличие «Подорожника» избавляет пассажиров от поиска мелочи, а также упрощает работу водителей – они будут реже отвлекаться на выдачу билетов и сдачи. К слову, в автобусах «пилотных» маршрутов сохраняется возможность приобрести билет за наличный расчет, а пенсионеры, отпраздновавшие свое 75-летие, продолжают пользоваться возможностью ездить бесплатно.

Платежная система «Подорожник», как заверил журналистов Михаил Присяжнюк, до конца текущего года распространится по всей Ленинградской области.

На карту «Подорожник» можно записать также «Единый проездной билет на месяц» для поездок в метрополитене и наземном транспорте Санкт-Петербурга и «Единый электронный билет» для оплаты проезда как в социальном, так и в коммерческом транспорте в пределах внесенной суммы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ, пресс-служба администрации Всеволожского района