На площадке конгрессного центра «Петро-конгресс» 19 мая прошел первый тур Краеведческой игры для школьников Ленинградской области «Наше наследие». В нем приняли участие команды из всех 17 районов и одного городского поселения 47-го региона.

Школьники соревновались в формате игры «Что? Где? Когда?». Сражаться друг с другом ребята выходили в трех группах, в каждой из которых выступали по шесть команд. Две команды, ответившие на большинство вопросов и набравших, соответственно, наибольшее количество баллов, выходили в финальный тур, который пройдет на этой же площадке 27 мая.

Вопросы для игры были специально подготовлены Ассоциацией краеведов Ленинградской области, которая собирала различные варианты, интересные факты и предложения от своих активистов во всех районах области.

Победителями игры между первыми шестью командами стали школьники Всеволожского и Кировского районов. Эти финалисты определились сразу, заняв соответственно первое и второе места в общем зачете. Во второй шестерке финалистами стали представители Тихвинского и Приозерского районов. В третьей игре равное победное количество баллов набрали сразу две команды Лужского и Волосовского районов – они и получили возможность продолжить игру уже в финале.

Краеведческая игра организована на грант комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти.