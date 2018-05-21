В конце мая на областных маршрутах пустят дополнительные электрички

С 27 мая на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском и Витебском направлениях Октябрьской железной дороги запустят дополнительные пригородные поезда.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», это связано с сезонным увеличением пассажиропотока в летний период. Кроме того, вносятся изменения в расписание движения ряда пригородных поездов.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте – http://ppk-piter.ru/press_center/company_news/110016/.

Напомним, дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении назначены также в дни празднования Святой Троицы – 26 и 27 мая.

Назначаются 26 мая:

на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей

п. № 6813 Санкт-Петербург-Финляндский 9.38 – Мельничный Ручей 10.18;

п. № 6820 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6815 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6824 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6915 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6828 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6849 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей, Санкт-Петербург-Финляндский 12.05, Кушелевка 12.12 – 12.13, Пискарёвка 12.17 –12.18, Ржевка 12.24 –12.25, пост Ковалёво 12.28 – 12.29, пл. Ковалёво 12.31 –12.33, Бернгардовка 12.36 – 12.37, Всеволожская 12.39 – 12.40, Мельничный Ручей 12.45;

п. № 6920 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6821 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6926 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский. Мельничный Ручей 15.16, Всеволожская 15.20 – 15.21, Бернгардовка 15.23 – 15.24, пл. Ковалёво 15.28 – 15.30, пост Ковалёво 15.31 – 15.32, Ржевка 15.36 – 15.37, Пискарёвка 15.43 – 15.44, Кушелевка 15.49 – 15.50, Санкт-Петербург-Финляндский 15.57.

Назначаются 27 мая:

на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей

п. № 6813 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей. Санкт-Петербург-Финляндский 9.38, Кушелевка 9.45 – 9.46, Пискарёвка 9.50 –9.51, Ржевка 9.57 – 9.58, пост Ковалёво 10.01 –10.02, пл. Ковалёво 10.03 –10.05, Бернгардовка 10.08 –10.09, Всеволожская 10.12 – 10.13, Мельничный Ручей 10.18;

п. № 6820 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6815 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6824 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6915 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6828 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6849 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей. Санкт-Петербург-Финляндский 12.05, Кушелевка 12.12 – 12.13, Пискарёвка 12.17 – 12.18, Ржевка 12.24 – 12.25, пост Ковалёво 12.28 – 12.29, пл:Ковалёво 12.31 – 12.33, Бернгардовка 12.36 – 12.37, Всеволожская 12.39 – 12.40, Мельничный Ручей 12.45;

п. № 6920 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский;

п. № 6821 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6926 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский. Мельничный Ручей 15.16, Всеволожская 15.20 – 15.21, Бернгардовка 15.23 – 15.24, пл. Ковалёво 15.28 – 15.30, пост Ковалёво 15.31 – 15.32, Ржевка 15.36 – 15.37, Пискарёвка 15.43 – 15.44, Кушелевка 15.49 – 15.50, Санкт-Петербург-Финляндский 15.57;

п. № 6919 Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный Ручей;

п. № 6836 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург-Финляндский.