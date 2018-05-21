Торжественная атмосфера царила 19 мая во Всеволожском ЦКД, где праздновали День семьи. Первым, до официальных речей и напутствий, показали видеоролик о семейных ценностях, о том, что нет ничего лучше маминой улыбки и теплых папиных ладоней.

– Семья – это главное в жизни каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению, – этими словами ведущей началось мероприятие.

Малыши из шоу-группы «Капризульки» исполнили задорную песню, а самые маленькие участники образцового хореографического ансамбля «Надежда» зажигательно станцевали. В завершение мероприятия под торжественные фанфары наградили победителей конкурса детского рисунка.

Ирэн ОВСЕПЯН

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