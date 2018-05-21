Пайщикам и дольщикам ЖК «Нева Парк» в поселке имени Свердлова Всеволожского района пообещали новоселье. Генеральным подрядчиком стройки выступит компания «Трест-45». Новым застройщиком станет ООО «Вектор». Представители Госстройнадзора предложили составить дорожную карту с конкретными сроками строительства и сдачи проблемных домов. Об этом шла речь вчера, 20 мая, в КДЦ «Южный» во Всеволожске на встрече дольщиков, пайщиков ЖК «Нева Парк» с представителями компании застройщика, местной и областной администраций.

Отметим, что бывшая компания-застройщик «Мегаполис-развитие», которая обещала владельцам будущих квартир дома с видом на Неву, – обанкротилась. Сейчас на месте обещанных многоэтажек – только огороженный забор и вырытый котлован…

На встрече с пострадавшими владельцами недостроенных квартир представители ООО «Вектор» рассказали о том, что стройка пока заморожена, но компания получит право на возведение домов после согласования определенных документов по перепроектированию как в местной администрации, так и в правительстве Ленинградской области. Коробки зданий застройщики обещают достроить к зиме этого года.

– Мы рассчитываем получить кредит в банке, – проинформировал на собрании генеральный директор ООО «Вектор» Станислав Шишов. – Наша цель – достроить дома и получить прибыль от продажи квартир. На это есть соответствующий бизнес-план. Сейчас все документы находятся на рассмотрении в администрации поселка имени Свердлова. Мы заинтересованы начать строительство как можно быстрее.

– Сегодня наша задача – защитить участников долевого строительства, – отметил заместитель председателя Гостройнадзора Ленинградской области Дмитрий Лобановский. – История строительства данного объекта достаточно долгая и, к сожалению, на сегодняшний день строительство буксует. Предполагалось, что дома будут построены уже в конце июня. Сейчас необходим четкий план от застройщика с конкретными сроками. Хотелось бы от ООО «Вектор» больше информационной открытости. Мы со своей стороны всегда готовы пойти навстречу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА