Во Всеволожске 20 мая состоялось II Открытое первенство Всеволожского района Ленинградской области по каратэ киокусинкай среди детей, юношей и девушек «Всеволожская весна».

На подмостках Всеволожской теннисной академии встретились более 200 юных каратистов – членов сборных команд федераций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, многие из которых являются призерами и чемпионами первенств СЗФО, России и Европы. 38 комплектов наград разыграли юные спортсмены. В ходе турнира по итогам года спортсмены были награждены премиями от Всероссийского фонда «Талантливая молодежь России», разыграны ценные призы от спонсоров.

По итогам турнира представители администрации Всеволожского района и Олимпийского совета Ленинградской области наградили сильнейших спортсменов. Организатором турнира выступила Местная общественная организация «Федерация каратэ киокусинкай» (Региональный представитель Международного союза профессионалов в сфере единоборств «Киокушин Профи»). Мероприятие проходило при поддержке отдела спорта и физической культуры администрации Всеволожского района.