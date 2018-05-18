В Мурино бесплатно окажут юридическую помощь
С сегодняшнего дня по 24 мая на бульваре Менделеева в поселке Мурино будет работать мобильный пункт оказания бесплатной юридической помощи.
Как сообщает администрация Муринского поселения, организовал акцию Санкт-Петербургский институт (филиал) «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)».
Мобильный пункт находится в автомобиле-микроавтобусе, оснащенном опознавательными знаками университета.
Режим работы:
– для первичного приема граждан и сбора информации для работы по сложным юридическим вопросам:
18 мая с 11.00 до 17.00;
19 мая с 11.00 до 17.00;
– повторный прием, текущее консультирование:
23 мая с 11.00 до 17.00.