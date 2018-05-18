Съезд с КАД на Ораниенбаумский проспект полностью перекроют

На развязке КАД с Ораниенбаумским проспектом будет перекрыт съезд № 1 в связи с работами по ликвидации колейности.

В период с 16.00 до 19.00 18 мая и с 8.00 19 мая до 8.00 20 мая будет полностью перекрыт съезд с внутреннего кольца КАД на Ораниенбаумский проспект по направлению в город Ломоносов, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы. Смонтирована световая сигнализация.

– Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.