Жители Всеволожского района оказались в числе неплательщиков за газ

Заставить должников раскошелиться заставят контролеры ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Они приостановят газоснабжение всем тем, кто проигнорировал требования поставщика голубого топлива о погашении просроченной задолженности за потребленный газ.

Масштабные отключения касаются абонентов, проживающих в элитных поселках Курортного района Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. Общий долг первых 250 претендентов на отключение превышает 20 млн руб. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общей сложности задолжали 331,7 млн рублей.

– Как показывает практика, львиная доля неплательщиков – жители индивидуальных домовладений, – говорит заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Марина Мелицова.

Как отмечают в ведомстве, сегодня, чтобы отключить должника от газоснабжения, газовикам не обязательно попадать на территорию его домовладения, так как приостановить подачу газа возможно и за пределами жилых построек.

Неплательщикам необходимо запомнить, что долги возвращать все равно придется. А при задержке платежей на первоначальную сумму «накапает» пеня (штраф за несвоевременное исполнение денежных обязательств).

– Помимо долга за газ, должник должен заплатить за работы по отключению и подключению к газовой сети, стоимость которых в ряде случаев может превышать сумму долга, – добавила Марина Мелицова. – Например, отключение частного дома «в земле» со вскрытием асфальта или земляными работами, когда собственник объекта не обеспечил доступ в помещение, может повлечь расходы в несколько сот тысяч рублей, которые будут также предъявлены должнику. С 2016 по 2017 год из-за долгов отключили газоснабжение более 2 тыс. абонентов.

Ирэн ОВСЕПЯН