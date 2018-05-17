Администрация Муринского поселения настояла на сохранении почтового отделения.

В администрацию поселения 15 мая поступило обращение от начальника Всеволожского почтамта ФГУП «Почта России» о согласовании временного закрытия отделения почтовой связи, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 13.

Администрация не согласовала временное закрытие отделения почтовой связи, так как существующий формат имеющегося отделения и так не удовлетворяет полностью потребности многотысячного населения, а закрытие мини-ОПС повлечет за собой еще большее неудобство для жителей микрорайона.