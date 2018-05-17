Турнир по смешанным единоборствам с участием гостей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялся в Щеглово. Дружеские состязания проходили не в душном зале, а на площадке под открытым небом.

Инициаторами и организаторами мероприятий выступили МО «Щегловское сельское поселение» и спортивный клуб «Авангард» (г. Всеволожск), руководитель Дмитрий Трофимов. В фестивале приняли также участие общественная организация «Федерация Каратэ Киокусинкай», танцевально-спортивный коллектив «Этюд», команда чирлидинга «1Twix Team», студия эстрадной песни «Звездопад», Щегловксий КДЦ, ансамбль современного танца «I Team» и «I Kids», ученики Щегловской музыкальной школы.

– Основной задачей фестиваля единоборств является популяризация здорового образа жизни, – говорит глава Щегловского поселения Юрий Паламарчук. – Такие состязания способствуют воспитанию морально-волевых и физических качеств. Думаю, что это хороший пример для подражания для будущих защитников Отечества. Сегодня наши атлеты среди сильнейших на международных соревнованиях. Хотелось бы, чтобы они стали примером для молодежи.

Ирэн ОВСЕПЯН