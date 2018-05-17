23 мая глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский придет на собрание дольщиков ЖК «Радужный». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собрание состоится 23 мая в 18 часов в Культурно-досуговом центре «Южный» на улице Московской.

На встрече администрация района, правительство Ленобласти, Служба государственного строительного надзора, представители ресурсоснабжающих организаций прокомментируют ситуацию со стройкой. Представители застройщика пока не подтвердили свое присутствие на собрании.

Фото Антона КРУПНОВА из архива

