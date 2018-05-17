Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в области экономической и социальной географии в 2018 году изучили миграцию населения Ленинградской области. По их мнению, Всеволожск не испытал заметного отрицательного влияния кризиса на миграцию населения.

Выводы о том, как отразились последствия экономического кризиса 2014 года в городах нашего региона, они опубликовали в журнале Regional Research of Russia (издательство Springer), сообщает пресс-служба СПбГУ.

– Существует хороший индикатор уровня жизни: миграция населения, – объясняет кандидат географических наук, доцент СПбГУ Дмитрий Житин. – Одни хотят сделать карьеру, другие – улучшить жилищные условия, кого-то интересует качественное образование или медицинская помощь. И из этого набора нереализованных желаний у человека складывается мотив переехать в другой город, где его жизнь, возможно, станет лучше. Именно поэтому мы решили посмотреть, как за три года до кризиса (2011–2013), а также в течение трех кризисных лет (2014–2016) в городах Ленинградской области изменилась динамика численности населения.

В число городов, не испытавших заметного отрицательного влияния кризиса на миграцию населения, попал Всеволожск. Напротив, здесь отмечается устойчиво положительная динамика. Всеволожск остается очень привлекательным местом для мигрантов из других регионов России и ближнего зарубежья. Ученые считают, что причиной тому – близость города к Северной столице.

– Если посмотреть на карту, то можно отметить, что положительное влияние Санкт-Петербурга на динамику численности населения в Ленинградской области заметно на расстоянии вплоть до 100 километров от города, – пояснил ассистент кафедры экономической и социальной географии СПбГУ Александр Шендрик.