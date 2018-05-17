Требование о компенсации морального ущерба дольщикам ЖК «Воронцов» затянет строительство долгостроя в Мурино

Участница долевого строительства ЖК «Воронцов» заблокировала достройку проблемного объекта.

Из-за апелляционной жалобы с требованием возместить моральный ущерб Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 17 мая отложил рассмотрение вопроса о передаче земельного участка и объекта незавершенного строительства новому кооперативу – ЖСК «Охтинский». Заседание перенесли на 14 июня. Отметим, что только после передачи земли и по окончании банкротства застройщика можно перезапустить процесс строительства проблемного дома.

– Рассмотрение апелляционной жалобы одной из дольщиц ЖК «Воронцов» запланировано на 7 июня, – проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – В связи с этим было принято решение о переносе заседания Арбитражного суда по передаче земли кооперативу «Охтинский». Дольщица не согласилась с тем, что строительный кооператив по результатам процесса банкротства погасил все необходимые для передачи участка платежи. Всего сумма составила 5,1 млн рублей. Женщина подала апелляционную жалобу и потребовала взыскать с пайщиков компенсацию морального вреда, который причинил ей обманувший ее застройщик – ООО «Спецкапстрой».

Несмотря на вынужденную задержку, дочерние структуры администрации Ленинградской области – Дирекция комплексного развития Ленинградской области и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования подтверждают намерение войти в проект финансовой модели достройки. Предполагается, что ЛеноблАИЖК на собственные средства подготовит проект здания, а затем получит положительное заключение экспертизы, разрешительную документацию и проведет подготовительные работы на площадке. Далее планируется привлечь к строительству крупного генподрядчика. Возведение жилого комплекса будет финансироваться от продажи квартир. Строительство дома потребует до двух лет. Согласно позиции властей Ленинградской области дольщики получат свои квартиры без доплат.

Ирэн ОВСЕПЯН

17 Май, 2018
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