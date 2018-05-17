Участница долевого строительства ЖК «Воронцов» заблокировала достройку проблемного объекта.

Из-за апелляционной жалобы с требованием возместить моральный ущерб Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 17 мая отложил рассмотрение вопроса о передаче земельного участка и объекта незавершенного строительства новому кооперативу – ЖСК «Охтинский». Заседание перенесли на 14 июня. Отметим, что только после передачи земли и по окончании банкротства застройщика можно перезапустить процесс строительства проблемного дома.

– Рассмотрение апелляционной жалобы одной из дольщиц ЖК «Воронцов» запланировано на 7 июня, – проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – В связи с этим было принято решение о переносе заседания Арбитражного суда по передаче земли кооперативу «Охтинский». Дольщица не согласилась с тем, что строительный кооператив по результатам процесса банкротства погасил все необходимые для передачи участка платежи. Всего сумма составила 5,1 млн рублей. Женщина подала апелляционную жалобу и потребовала взыскать с пайщиков компенсацию морального вреда, который причинил ей обманувший ее застройщик – ООО «Спецкапстрой».

Несмотря на вынужденную задержку, дочерние структуры администрации Ленинградской области – Дирекция комплексного развития Ленинградской области и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования подтверждают намерение войти в проект финансовой модели достройки. Предполагается, что ЛеноблАИЖК на собственные средства подготовит проект здания, а затем получит положительное заключение экспертизы, разрешительную документацию и проведет подготовительные работы на площадке. Далее планируется привлечь к строительству крупного генподрядчика. Возведение жилого комплекса будет финансироваться от продажи квартир. Строительство дома потребует до двух лет. Согласно позиции властей Ленинградской области дольщики получат свои квартиры без доплат.

Ирэн ОВСЕПЯН