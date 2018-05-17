В общественном транспорте Ленинградской области начинает действовать электронная проездная карта «Подорожник». Пилотный проект запускается с 20 мая на автобусных маршрутах 596А и 692, связывающих Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, в ближайшие несколько дней система пройдет обкатку в тестовом режиме, а с воскресенья начнет полноценную работу. Специализированное программное обеспечение уже установлено на всех автобусах официального перевозчика, курсирующих между Кудрово и ближайшей станцией Санкт-Петербургского метрополитена.

Помимо оплаты проезда «Подорожником», сохраняется возможность купить билет за наличный расчет. Также остаётся бесплатный проезд для людей старше 75 лет.

Фото Антона ЛЯПИНА