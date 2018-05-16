Федеральное агентство по делам национальностей России объявило прием заявок на II Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Эта премия инициирована ФАДН в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия Российской Федерации.

В прошлом году на ее соискание поступило более 500 заявок. Претендентам на премию предстоит конкуренция в семи номинациях: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 1 сентября по электронной почте premia@fadn.gov.ru. Затем Экспертный совет, в состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Победителей наградят в начале октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза».

Подробная информация размещена на сайте ФАДН:

http://fadn.gov.ru/news/2018/05/14/3617-ii-vserossiyskaya-premiya-klyuchevoe-slovo